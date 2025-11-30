От 1 януари 2026 г., съгласно решение на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) от 8 юли 2025 г., страната ни приема еврото за разплащателно средство в страната.

Превалутирането на спестяванията във финансовите институции и средствата, скътани под дюшеци, по ъгли и други потайни места - шеговито известни като Бурканбанк, е една от темите, които вълнува тези, които не са похарчили левчетата. Ще има ли такси, какви са сроковете, къде ще се извършва обмяната?

Какво ще стане със спестяванията в банка, които са в левове – автоматично ли ще бъдат превалутирани в евро и по какъв курс?

От 1 януари 2026 г. всички сметки в левове – разплащателни, депозитни, спестовни и други сметки в местни банки, ще бъдат еднократно, автоматично и безплатно превалутирани в евро. За тези сметки няма да действа преходен период.

Това означава, че още от 1 януари 2026 г. титулярите на сметки ще могат да теглят от левовите си сметки само евро, независимо дали тегленето ще става чрез АТМ/ПОС устройство, или в офиса на банка, платежна институция или дружество за електронни пари.

Това е един бърз и удобен начин за замяна на левовете с евро без специален ангажимент за самия титуляр на сметката, отбелязват от БНБ.

Внасянето на левове по банкови сметки преди въвеждането на еврото ще облекчи значително процеса по обмяна, доколкото всички средства в левове по сметките ще бъдат превалутирани безплатно в евро на 1 януари 2026 г., а считано от този ден, трансакциите за безкасово плащане ще се извършват само в евро, допълват от институцията.

А парите в кеш?

Припомняме, че обмяната на левовете в евро ще става в кредитните институции (банките) – до 12 месеца от датата на въвеждане на еврото, като за суми над 30 000 лв. на една трансакция ще е необходима предварителна заявка от 3 работни дни.

Обмяната ще е възможна и в „Български пощи“ ЕАД – до 31 декември 2026 г., до 10 000 лв. на ден на едно лице.

За суми в размер от 1000 лв. до 10 000 лв. на ден за едно лице ще е необходима предварителна заявка от 3 до 5 работни дни.

Ще има ли такси за обмяна на левове в евро?

Българската народна банка ще обменя левове в евро безплатно, в неограничено количество и без ограничение във времето.

Банките и „Български пощи“ ЕАД ще обменят безплатно от 1 януари 2026 г. до 30 юни 2026 г. със следните ограничения за размера на еднократна трансакция в рамките на един ден:

- кредитните институции (банките): за суми над 30 000 лв. на една трансакция, след предварителна заявка от 3 работни дни. Това правило се прилага и при внасянето и свързаната с това обмяна на банкноти и монети в левове по сметка на клиента в евро при кредитна институция (банка), в която е извършена обмяната.

- „Български пощи“ ЕАД (само в населени места, където няма офиси или клонове на банка): за суми в размер от 1000 лв. до 10 000 лв. на ден за едно лице, след подадена предварителна заявка от 3 до 5 работни дни, само в предварително обявени пощенски клонове в страната. „Български пощи“ ЕАД няма да обменя банкноти и монети от левове в евро в размер над 10 000 лв. на ден на едно лице.

След 30 юни 2026 г. кредитните институции могат да въведат такса за услугата за обмяна на банкноти и монети от левове в евро в брой, както и за внасяне и свързаната с това обмяна на банкноти и монети в левове по сметка.

След 30 юни 2026 г. „Български пощи“ ЕАД също може да въведе такса за услугата за обмен на банкноти и монети от левове в евро в брой.