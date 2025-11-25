Поради почистване на отводнителни съоръжения на 25 ноември движението между 55-и и 66-и км на магистрала "Тракия" в посока София ще се ограничава поетапно. Трафикът в изпреварващата лента ще се пренасочва в активната във времето от 8:30 до 16:00 часа.

От пътната агенция допълват, че продължава ремонтът на асфалтовата настилка между 330-и и 334-и км на магистралата в платното за София. В участъка е ограничено преминаването в активната лента и навлизането в аварийната, като трафикът се осъществява в изпреварващата. Дейностите в 3,3 км отсечка започнаха на 18 ноември.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.