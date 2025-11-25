С промени в чл. 19 от Наредбата за командировките в страната се определят дневни пари в размер 22 евро за всеки ден от командировката, когато командированият остава да нощува в мястото на командировката, и 11 евро при командироване в рамките на един ден.

Това предвижда Проект на Постановление на Министерския съвет (МС) за изменение на нормативни актове, внесен от Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Проектът е публикуван за обществено обсъждане в Strategy.bg.

Промените са свързани с привеждане на тези подзаконови нормативни актове в съответствие със Закона за въвеждане на еврото с оглед въвеждането на еврото като официална парична единица в България от 1 януари 2026 г.

В чл. 19 от Наредбата за командировките в страната е определен размерът на дневните пари, като е регламентирано, че на командирования, когато остава да нощува в мястото на командировката, се заплащат дневни пари в размер 40 лв. за всеки ден от командировката, а когато командироването е за един ден (без нощуване) дневните пари са в размер 50 на сто от този размер, посочват вносителите. От МТСП добавят, че в тази връзка е необходимо да се определи размер на дължимите дневни командировъчни пари в евро.

При спазване на правилата за превалутиране към официалния курс размерът на дневните пари следва да е 20,45 евро на ден. Това ще доведе до проблеми в практиката при определяне на размера на дневните пари, когато командироването е в рамките на един ден и се дължат 50 на сто от тази сума, доколкото не е възможно да се изплаща точният размер. В тази връзка се предлага дневните пари да са в размер на 22 евро при командироване за повече от един ден, като дължимите дневни пари при командироване в рамките на един ден ще са 11 евро, разясняват от министерството.

По този начин се осигурява по-лесно администриране и отчитане на дневните командировъчни пари, като няма да е необходимо да се правят изчисления в центове. Гарантират се и правата на работещите, за които няма да се намалява размерът на дохода с оглед въвеждане на еврото, уточняват от министерството.

Предвижда се промените в наредбите да влязат в сила от 1 януари 2026 г.

Срокът за обществено обсъждане на проекта на Постановление на МС е 4 декември 2025 г.

През 2024 г. Народното събрание прие окончателно Законопроекта за въвеждане на еврото в България, с който се уреждат принципите, правилата и процедурите за въвеждане на еврото като парична единица на страната ни, определят се ключови за преминаването към единната европейска валута правила, въвеждат се преходни периоди, които ще позволят на гражданите да се адаптират към новата валута.

През лятото на тази година официално бе обявено, че страната ще бъде 21-вият член на еврозоната от 1 януари 2026 г.