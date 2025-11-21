Денят, който Църквата празнува като въведение Богородично, е обявен и за ден на християнското семейство. В този ден малката Мария била заведена в църква, за да служи, още както било обещано преди да се роди.



В този ден цялото семейство се събира. Приготвят се много лакомства за децата.



"Значението на това посвещение е да се изтъкне какво е и какво трябва да бъде християнското семейство и кои са предпоставките и условията за едно здраво семейство, за един истински християнски семеен живот.



Християнското семейство е Ноев ковчег в потопа на живота. То е школа за здрави семейни добродетели – на чиста любов, съпружеска вярност, мир, трудолюбие, целомъдрие и прочее. То е домашна църква, в която се служи Богу, възнасят се молитви и се слави Божието име. Тук, в християнския дом, гори кандилото на вярата и благочестието" - из "Слово за Въведение Богородично".



Празникът е наричан още Вълча Богородица, защото само Тя, Божията майка, имала дарбата да въздейства над дивите животни.



Тъй като празникът попада в периода на Коледните пости, на трапезата трябва да има постни храни. По изключение, може да присъства и рибата.



Празникът се отбелязва като семейството се събира около трапезата – начин, по който всички да си припомнят какъв е смисълът на думата "семейство" и неговото единство.



Празникът създава не само настроение, но и повод да се предадат много ценности и навици в по-младите поколения, каквото е и едно от основните значения на семейството – да възпитава!



На този празник цялото семейство отива на църква – символично почитане на въвеждането на малката Мария в храма. А посланието, което този "ритуал" носи е към родителите, които не трябва да забравят духовните задължение към своите деца.

Народните вярвания гласят, че на този ден се гадае за времето през следващата годината. Ако денят е топъл и сух – очаква ни студена зима, сухо лято и бедна реколта. За да бъде зимата снежна, лятото дъждовно и реколтата богата – на 21-ви ноември трябва да вали дъжд или сняг.



Днес празнуват всички с имената Вълко, Вълкан, Вълкана, Вълчо, Вълчан и Въло.