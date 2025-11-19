Ректорът на Бургаски държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“, проф. д-р Сотир Сотиров, и деканът на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ „Св. Климент Охридски“, проф. дпн Милен Замфиров, подписаха меморандум за сътрудничество. Сътрудничеството ще се реализира между ръководената от професор Сотиров „Лаборатория за интелигентни системи“ при Бургаски държавен университет и ръководения от професор Замфиров „Център с лаборатория за изследване на аутизма“ към Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ. Лабораторията за интелигентни системи, е водещ научен център в областта на невронните мрежи, интуиционистките размити множества и хибридните AI системи. Центърът с лаборатория за изследване на аутизма, е активна платформа за сътрудничество, обмяна на опит и идеи и база за бъдещи научни проекти. В него се извършват неинвазивни генетични изследвания на прояви на разстройства от аутистичния спектър. Сътрудничеството между Лабораторията и Центъра ще е в сферата на използване на изкуствен интелект при диагностика на аутизъм чрез дерматоглифика. Дерматоглификата е неинвазивно изследване и помощен метод за диагностика, като чрез отпечатъците на дланите и ходилата, може да се установи дали дадено дете спада към рисковата група за наличие на аутизъм. Съвместното сътрудничество цели да се реализира популационно статистическо изследване, което използва дерматоглификата за установяване на унаследяването на тези отпечатъци. Това е неинвазивно изследване, което се прави по външни белези, които имат проява, когато има мутация.



