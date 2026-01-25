В неделя, 25 януари, времето ще е облачно, сутрин отново с намалена видимост и мъгла. Около обед и следобед вятърът в Източна България и северно от планините ще се усили и видимостта ще се подобри.

На отделни места в Западна България се очакват слаби превалявания от дъжд.

Минималните температури ще са между минус 1° и плюс 4°, по-ниски в местата с мъгла, а максималните в по-голямата част от страната ще са предимно между 3° и 8°.

Жълт код за условия за образуване на поледици е обявен в области София-град, София област, Перник и Монтана. Там в сутрешните часове ще превали слаб дъжд.

В понеделник вятърът ще се усили - ще бъде предимно умерен, в Източна България и в близост до северните планински склонове - силен и поривист.

Времето ще е облачно с валежи от дъжд, по планините на височина над 2000 метра - от сняг. Значителни по количество ще са в Рило-Родопската област.

В северозападните райони отново очакваме условия за поледици. Температурите се повишават - минималните стойности ще са между 5° и 10°, максималните - между 9° и 14°.

Във вторник валежите ще отслабнат, до вечерта навсякъде ще спрат, а облачността ще се разкъсва.