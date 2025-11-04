4-годишното момиченце от Каблешково за насилие, над което алармираха близките му, се връща отново в детска градина „Радост“. За това съобщи кметът на Поморие Иван Алексиев в изявление в социалните мрежи. Решението, подчерта той, е взето след координация на действията на няколко институции. А целта е да се създадат "най-благоприятни условия за обучение на детето в защитена среда". Взето е решение детенцето да бъде записано в самостоятелна организация на предучилищно образование в ДГ "Радост"–Каблешково, като това е станало именно "по желание на родителите си". Майката и бащата са били официално уведомени, че тяхното желание е удовлетворено на 3 ноември 2025 година.

По случая тече разследване от прокуратурата. Припомняме, че месец по-рано родителите на момиченцето обявиха пред журналисти, че възпитателка посягала физически, психически и сексуално на детето. От детската градина категорично отричат тезата на близките на момиченцето.

Вижте във видеото изявлението на кмета на Поморие Иван Алексиев: