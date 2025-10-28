Представители на Комисията за защита на потребителите (КЗП) проведоха информационна среща с граждани, представители на бизнеса и общинската администрация в Камено, за обсъждане на детайли около предстоящото въвеждане на еврото от 1 януари 2026 година. Събитието се състоя в сградата на Общинския съвет и е част от националната кампания за информиране на населението относно основните промени, свързани с преминаването към единната европейска валута.

Данаила Костова, главен инспектор в комисията, представи ключови разяснения по теми, свързани с ежедневните плащания и защитата на потребителите по време на преходния период. По време на срещата бяха обсъдени конкретни ситуации като например как ще се връща рестото след 1 януари 2026 г. Костова уточни, че през първия месец на новата година плащанията ще могат да се извършват както в левове, така и в евро, но рестото ще се връща само в една валута - по възможност в евро, а при липса на достатъчна касова наличност - в левове. Тя допълни, че целта е да се осигури плавен и безпроблемен преход за гражданите и бизнеса.

Обсъдена беше и темата за обмяната на пари и банковите лимити. Участниците поискаха повече информация за това, какви суми ще могат да се обменят на гише и какви пакети услуги ще предложат банките за физически лица и фирми. От КЗП поясниха, че институциите работят в тясна координация с БНБ и банковия сектор, като всички промени ще бъдат обявени своевременно и ще бъдат съпроводени с ясни инструкции за гражданите.

В дискусията бе повдигната и темата за сигурността около пощенските станции от началото на следващата година, когато възрастни хора ще могат да обменят своите спестявания. Присъстващите се обединиха около мнението, че е необходимо засилено полицейско присъствие в тези райони, за да се предотвратят евентуални измами и посегателства срещу по-възрастни граждани.

Костова подчерта, че Комисията продължава активно да следи цените на над 100 основни стоки с цел предотвратяване на спекулативно поскъпване в периода преди въвеждането на еврото. Това наблюдение ще продължи и след приемането на еврото, каза тя и призова потребителите да бъдат внимателни и да сигнализират при съмнения за неправомерни промени в цените. Внимание беше отделено и на необходимостта от допълнителна информираност и обучения за касиерите и служителите в търговските обекти, особено в по-малките населени места. Костова даде пример с умението за разпознаване на фалшиви евро банкноти, което ще бъде от ключово значение в първите месеци на въвеждането на новата валута.

Срещата в Камено е част от поредица регионални събития, организирани от държавните институции, целящи да осигурят навременна и достоверна информация за процеса по въвеждане на еврото в България. Представителите на КЗП призоваха гражданите и бизнеса да черпят информация единствено от официалните източници и да не се поддават на непроверени публикации в социалните мрежи, които често предизвикват излишно напрежение.

Следващата среща от националната кампания ще се проведе в град Царево.

