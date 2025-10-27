Лек автомобил «БМВ Х 320 Д», с бургаска регистрация, управляван от 68-годишен айтозлия не е спрял на пътен знак «СТОП» и отнемайки предимство е блъснал странично двуколесно индивидуално електрическо превозно средство, управлявано от 86-годишен айтозлия. Инцидентът е станал на 26.10.т.г. около 10.05 ч. на кръстовището на айтоските улици «Станционна» и «Петър Станев. Пострадалият е с охлузно-контузни рани по главата, без опасност за живота и е настанен за наблюдение в болница «Сърце и мозък».