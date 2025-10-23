В четвъртък облачността над страната ще е разкъсана, предимно значителна над южните райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд.

Над Северна България ще преобладава слънчево време.

Това съобщават от НИМХ в своята прогноза за времето за 23 октомври.

В сутрешните часове на места в низините ще се образува мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб, през деня в Източна България и на север от планините – умерен юг-югозападен вятър.

Ще продължи да се затопля и минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, по Черноморието: 13°-16°; а максималните - между 18° и 23°. В София минималната температура ще е около 7°, максималната – около 20°. През нощта срещу петък от запад облачността бързо ще се увеличава и вплътнява.

В петък времето ще се развали - облачността ще е по-често значителна и на места от запад на изток ще превали дъжд. Ще бъде ветровито, вятърът ще е умерен и силен; постепенно ще смени посоката си и от югозападен ще стане запад-северозападен.

Над планините облачността ще е разкъсана, над масивите от Южна България – предимно значителна и там на отделни места ще има слаби валежи. Ще духа умерен и временно силен юг-югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, а на 2000 метра – около 8°.