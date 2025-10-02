Кметът на Поморие Иван Алексиев остро критикува нападките и грубите коментари, произнесени днес от трибуната на Народното събрание от депутата от МЕЧ Радостин Василев, който вкара темата от журналистическото разследване на сексуално насилие над 4-годишно момиченце в детска градина в Каблешково в политическата пропаганда.

„Ако не бъде арестувана Мариета Герова – учителката, тормозила детенцето, ако не бъде арестувана Афродита Данданова – директорката на училището, която мълчала с месеци да си запази длъжността, ако не бъде разпитана леля Иринка, която виждала какво се случва там и мълчала от страх, ако главният прокурор и министърът на вътрешните работи не вземат мерки спрямо този изрод, ние от МЕЧ ще блокираме Каблешково, ще намерим тази госпожа Герова, ще направим граждански арест и не отговарям за това, което ще ѝ се случи на нея после“, заяви Василев.



"Не е допустимо да се използва трибуната на Народното събрание за политически цели. Аз като кмет ще използвам една още по-висока трибуна – трибуната на община Поморие, за да кажа истината в очите на г-н Радостин Василев от МЕЧ. Но преди това тук не става въпрос за защита на авторитета на детската градина или на Община Поморие, а за авторитета на образователната система. Първо защитавам г-жа Мариета Генова и целия екип на детска градина „Радост“ в Каблешково. Защитавам всички учители в България“, контрира кметът на Поморие в официално изявление в публичния YouTube канал на Общината.

По думите му, не е редно народен представител да използва подобен случай за политическа популярност. „Това само създава допълнително напрежение в обществото. Аз искам оставката ви. Вие нямате място в Народното събрание“, каза Алексиев. И допълни,

Скандалът в детска градина „Радост“ в Каблешково се разрази преди броени дни, след като близките на момиченце, което посещавало яслата заявиха, че учителка го е насилвала сексуално. Случаят се разследва от прокуратурата, вече близо девет месеца, но и до момента обвинения не са повдигнати. До сега 80 000 души са се подписали в онлайн петиция, призоваваща за справедливост.

Според прокуратурата, няма следи от сексуално посегателство по детето. Магистратите посочват, че медиците действително констатират травми по ноктите на момиченцето, но те могат да бъдат причинени от твърд предмет, каквито играчки има в детската градина. На извънреден брифинг вчера председателят на Районната прокуратура в Бургас подчерта, че ще бъде назначена втора комплексна съдебно-медицинска експертиза, която да установи, извършено ли е посегателство срещу момиченцето, каквито са твърденията на родителите на детето.