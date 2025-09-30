Последните данни от Централната банка показват, че българите теглят рекордни суми кредит за покупка на имоти. На фона на високите цени на жилищата, на разчитащите на заеми вече са нужни все по-големи суми за сделки.

Кредитният експерт Тихомир Тошев заяви, че в момента се намираме в период, в който пазарът на имоти върви нагоре. “В последните пет години цените растат всяка година. Интересът към покупка на жилища остава стабилен. Голям двигател на рекордния обем кредити е влизането в еврозоната от 1 януари", добави специалистът в предаването “България сутрин”.

Тошев отбеляза, че големият страх на хората е от още по-голямо поскъпване на имотите. По думите му ниските лихви са добър, но не основен стимул. “От началото на годината лихвите се движат между 2% и 2,8% по ипотечните кредити. Лихвите остават такива, каквито бяха в края на миналата година”.

Според кредитният експерт сериозен ръст има в доходите. “Ръстът изпреварва инфлацията, което е нещо положително. Хората продължават да задлъжняват. Кредитите в София, които се теглят, са между 300 и 500 хил. лв.", каза Тошев и добави, че повечето хора не правят рискови сделки и кредитирането отговаря на доходите им.

Теглим кредити за 25-30 години

"Лихвите в България все още са плаващи. Срокът, който българинът продължава да избира, е между 25 и 30 години", посочи Тошев пред Bulgaria ON AIR.

"Повечето банки използват средната лихва по депозитите. При сериозна промяна на пазарната среда лихвите тръгват нагоре. Колебанията не са толкова големи, че да доведат до сериозен проблем на пазара", смята кредитният експерт.

На въпрос ще се успокои ли пазарът след влизането ни в еврозоната, Тошев отговори, че очаква сериозно успокояване от 1 януари. По думите му сделките ще спаднат с над 20%, а това означава връщане в реалността. Кредитният експерт е на мнение, че в момента пазарът е леко емоционален, дори истеричен. “Купуват се неща, които не са най-добрия избор”.

Според Тошев с влизането на България в еврозоната инвестиционният интерес към страната ни ще се повиши.