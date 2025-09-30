Световните ни вицешампиони по волейбол от първенството на планетата във Филипините се прибраха на родна земя. Тази сутрин, малко след 10:00 ч. те кацнаха на летище "Васил Левски" в София и бяха посрещнати официално като истински герои от гвардейска част, вицепремиера Атанас Зафиров, както и от техните близки и семейства.

Българската федерация по волейбол и Столична община организираха тържествено посрещане на отбора, което се провежда на площад „Св. Александър Невски“. Входът е свободен за всички.

Шампионското посрещане на площада

Още от 14:00 ч. бе ограничено движението в целия район около "Св. Александър Невски" от към ул. "Оборище", всички дъги бяха изчистени и е забранено паркирането по тях, градският транспорт в района няма да се спира. Все пак по преценка на Пътна полиция могат да се затворят и още пътища, тъй като на площада се очакват много хора, каза Красимир Димитров, директор на "Аварийна помощ и превенция" към Столична община.

Няма КПП-та, но от рано има засилено полицейско присъствие и филтровъчни пунктове. Полицията следи за видимо пияни хора и такива в неадекватно състояние, те няма да бъдат допуснати. Забранено е на площада да се внася пиротехника, стъклени шишета, знамена с твърди дръжки, хладно и огнестрелно оръжие. Забранява се и вдигането на дронове в района на и около площада, освен ако не е получено специално разрешение за това.

От около 16:00 ч. на екраните на площада пред катедралата се излъчват кадри от мачовете на националния отбор на България на Мондиала, съчетани с музикална програма. Сред изпълнителите са Ана Ставрева, Елена Попова, Никола Янакиев, Натали Стефанова, Бон-Бон, Братя Аргирови и Фондацията със Славин Славчев.

Около 17:30 ч. парад с открит автобус на волейболните герои ще започне от площад „Независимост“ и ще завърши на площад „Св. Александър Невски“.

18:00 ч. е и начало на церемонията по посрещане на героите и тяхното награждаване. Водещи ще са спортният журналист Найден Тодоров и радиоводещият Атанас Стоянов. Церемонията ще е кратка, за да не бъдат изтощавани допълнително момчетата. Но всеки от тях ще каже по няколко думи на хората на площада. Всичко ще завърши с отборно селфи и изпълнение на "We Are The Champions".

България загуби само един-единствен мач във Филипините - финалът срещу Италия (1:3). С изключителните си победи - над Германия (3:0), Словения (3:2), Чили (3:0), Португалия (3:0), САЩ (3:2) и Чехия (3:1), новите герои на нацията ни вдъхновиха, обединиха и изкараха отново по площадите. Алекс Николов приключи турнира като Реализатор №1 (173 точки). И се нареди до волейболната икона Димитър Златанов, който при предишното сребро през 1970 година в София става Най-добър нападател. С индивидуална награда си тръгна и Алекс Грозданов. Центърът заслужи приза за Най-добър блокировач. Николов и Грозданов очаквано попаднаха и в Идеалния отбор на първенството.