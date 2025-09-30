183780Сподели:

Заради очаквания циклон, който ще премине между 2–4 октомври, повечето модели прогнозират силни ветрове по нашето Черноморско крайбрежие. Това съобщават любителите синоптици от Meteo Balkans във фейсбук страницата си.

Според тях ще има вълни между 5–7 бала, или около 4–5 метра.

Според прогнозите на НИМХ в сряда облачността ще бъде разкъсана, над много райони често значителна. След обяд на отделни места в Рило-Родопската област ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат от 15°-16° в Западна България до 23° в югоизточните райони от страната, в София – около 16°. Вечерта от запад ще започне бързо увеличение на облачността и ще завали дъжд. През нощта срещу четвъртък в западните райони валежите ще са интензивни и значителни по количество. Вятърът ще започне да се ориентира от североизток, да се усилва и с него да нахлува студен въздух.

В планините облачността ще бъде значителна. След обяд в Рило-Родопската област ще превали дъжд, над около 2000 метра сняг. През нощта срещу четвъртък валежите ще се усилят. Ще духа слаб и умерен северозападен, по най-високите части на Рила и Пирин силен запад-югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 5°.

По Черноморието ще има променлива облачност, почти без валежи. Ще духа слаб запад-северозападен вятър, който около и след обяд ще бъде от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 16° и 20°. Температурата на морската вода е 21°-22°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, но през нощта срещу четвъртък ще се усили.