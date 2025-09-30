Билетчето за градския транспорт в Бургас става 0,80 евро или към 1,56 лева от 1 януари, реши днес Общинския съвет. Без промяна остават всички останали тарифи, абонаментни карти и преференции за правоимащи пътници.

Предложението за това бе внесено от управителя на общинския превозвач инж. Петко Драгнев. По думите му, в случая не се търси печалба, а баланс между социална услуга и устойчивост. Реалната цена на еднократното пътуване, посочва той в докладната си, вече достига 2,09 лв. без ДДС или 2,50 лв. с ДДС, докато номиналната стойност на билета не е променяна от 2017 г. Оттогава инфлацията е над 50 процента, а цените на горивата и електроенергията са нарастнали неколкократно.