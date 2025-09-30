От Софийска районна прокуратура са сериозно обезпокоени относно множеството сигнали, постъпили към тях, за сключване на предварителни договори „на зелено“ с обещание за закупуване на апартамент след изграждането му и впоследствие разваляне на тези договори по начин, по който хората търпят сериозни имуществени щети. Това заяви говорителят на СРП Николай Николаев и обясни, че стартира мащабно разследване, в ход са редица проверки и е образувано досъдебно производство.

За случаите разказа Вероника Димитрова в рубриката “По следите” по NOVA. Потърпевшите обясниха, че предварителните им договори, сключени с различни фирми, били прекратени едностранно преди акт 15. След това жилищата им били продадени на дружество, учредено през юли. Припомняме, че десетки хора са вложили спестяванията си в покупка на мечтаното жилище. През 2021 и 2022 година са сключили предварителни договори с фирма „Грийнлайф-пропърти” ЕООД, която строяла комплекс до парк „Възраждане” в София.

„Това на първо място подрива стопанската сигурност и гаранциите на гражданите, че като закупят един апартамент с предварителен договор той ще им бъде пресиран спрямо договора. След анализ на материалите наблюдаващият прокурор е преценил, че са налице достатъчно доказателства за извършено престъпление и Софийска районна прокуратура образува досъдебно производство за това, че в периода между 2021 и 2024 г. с цел да бъде набавена имотна облага е възбудено заблуждение в множество лица, като в резултат е причинена имуществена вреда в особено големи размери, като случаят е особено тежък“, допълни Николаев.

Изискани са документи и са стартирани проверки на множество институции - на Националната агенция за приходите (НАП) е възложено извършването на ревизия на пет дружества, свързани помежду си, както и на няколко физически лица; на Комисия за защита на потребителите (КЗП), пък, е възложено да бъде извършена проверка в рамките на тяхната компетентност относно наличието на неравноправни клаузи при сключването на предварителния договор; на Държавната агенция за строителен контрол (ДНСК) - проверка на строителните книжа; на Държавна агенция национална сигурност (ДАНС) и Финансово разузнаване, пък, е възложено проверка на всички транзакции, доколкото се касае за множество суми в особено големи размери и блокиране на съмнителните, обясниха още от Софийската районна прокуратура.

Досъдебното производство е на доста ранен етап, работи се най-вече по незабавното установяване на пострадали хора, провеждане на процесуално-следствени действия, разпити, издирване, в хода на които следва да се изясни профилът на дружествата, които са в сигналите и свързаните с тях хора, обясни Делян Динев, началник на сектор „Индустрия“ към Икономическа полиция на СДВР и апелира ако има и други пострадали от такъв тип схема, да ги сигнализират.

"Сумите и загубите към момента се установяват все още, нямаме конкретика, тъй като досъдебното производство е в ход", посочи Динев.

"Предмет на установяване е към момента, но се касае за десетки хиляди", допълни говорителят на Софийска районна прокуратура Николай Николаев.

"Обезпокоени сме, защото какво се случва, ако масово строителните компании започнат да процедират по този начин. Може да настане хаос. Заради това е много важно всички институции координирано да вземат отношение по този въпрос", посочи още Николаев.