На 30 септември почитаме паметта на смел светец. В продължение на 14 години Св. Григорий изтърпява нечовешки мъки, но не се отказа от вярата си в Христа. Православната църква чества днес паметта на св. свщмчк Григорий, просветител на Армения, на св. мчца Рипсимия, св. мчк Мардоний и на преп. Акакий Латрийски.



Житие на свети свещеномъченик Григорий, просветител на Армения Великият просветител на Армения св. Григорий живял в третия и първата четвърт на четвъртия век. Той произхождал от знатни и благородни родители езичници, сродници с царския дом на персийския владетел Артабан и на брат му арменския цар Курсар.



Започнала война между арменци и перси. Григорий, тогава още дете, избягал с родителите си от Армения в Кесария Кападокийска. Там се запознал с християнската вяра. Приел свето Кръщение.

Като възмъжал, встъпил в брак. Имал двама синове, Ортан и Аростан. Посветил ги в служба на Църквата. Подир смъртта на жена си Григорий се върнал в Армения и постъпил на служба при цар Тиридат.



Заради вярната му служба царят го обичал много, но като узнал, че Григорий е християнин, Тиридат люто се разгневил. Започнал да го принуждава да се отрече от християнството и да се поклони на идолите.



Григорий не отстъпил от вярата си. Затова бил подложен на тежки мъчения. След това го хвърлили в дълбока яма, за да го уморят. Но всемогъщият Бог го запазил невредим в тази яма.

Той внушил на една благочестива вдовица да спуска всеки ден храна на мъченика.



Така Григорий прекарал в тая яма 14 години. През тия години избягали от Рим и се заселили в Армения, близо до планината Арарат, в девически манастир 37 монахини, преследвани от Диоклетиан.

Св. Григорий завършил своя многострадален живот в 325 година.

Част от неговите мощи се пази и досега в Ечмиадзинския манастир, издигнат, където били погребани Рипмисия и другите девойки мъченици. След смъртта на св. Григорий Просветител в епископски сан бил въздигнат неговия син Аростан, който продължил делото на баща си.



Той бил един от 318-те отци на Първия вселенски събор, станал в Никея в 325 г.

Имен ден празнуват: Григорий, Григор, Гришо, Гриша, Григория, Григорина и Григорена.

Какво значи името Григорий?