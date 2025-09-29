Над 28 000 нарушители са засечени в участъците за контрол на средната скорост само за първите 20 дни от заработването на системата. Най-бързият автомобил, чийто шофьор ще бъде санкциониран, се е движил средно с 223 км/ч по магистрала "Тракия". А регистрираната най-висока моментна скорост е 266 км/ч. Предстои първите нарушители да получат електронните си фишове през следващите седмици, съобщава БНТ.

Вече трета седмица 38 участъка от автомагистралите и първокласните пътища се контролират за спазването на средна скорост на движение. Данните сочат, че нарушителите рязко намаляват.

"Средната линия беше около 2000 нарушения за ден. А сега виждаме, че вече средната линия намалява почти 4 пъти на около 500 нарушения, което като цяло е един хубав знак за това, че българският водач си дава сметка, че този контрол не е само контрол направен заради някого, а той е преди всичко заради хората на пътя", заяви проф. Олег Асенов, директор на Националното тол управление.

Най-показателни били данните за нарушенията, които са регистрирани при пътуванията в съботно-неделните дни, когато движението през септември бележи връхните си натоварвания. "Пет пъти намаление по отношение на установените нарушения първата събота и последната, а по отношение на неделните дни, намалението е със 7 пъти", обяви Мария Ботева, зам.-началник на отдел "Пътна полиция" - ГДНП.

Въпреки че не е най-натоварена като брой преминали автомобили, рекордьор по нарушители си остава Северната скоростна тангента край София. Отсечката е дълга малко над 10 км и е между Чепинци и Илиянци.

"Тангентата не престава да бъде пистата на България. Аз вече така я наричам. Защото тя е първата въведена отсечка. Много хора знаят, че там има контрол на средната скорост, но въпреки това нарушителите там не намаляват. Да нарушиш и да караш със скорости над 170 - 180 км/ч, при които ти си опасен и за себе си, и за останалите участници в движението, но просто очевидно адреналинът на някои хора им идва в повече", твърди Асенов.

"Най-високата средна скорост е 223 км/ч по магистрала "Тракия", в района на Цалапица, и този автомобил, ние експериментално вече въвеждаме и заснемане на моментна скорост, същият този автомобил на едната от контролните точки е заснет с над 265 км/ч. Този автомобил, той изминава 100 - 130 метра в секунда, дори и повече. Представете си, ако някой трябва да реагира. На този етап шофьорът на нисколетящия автомобил ще бъде глобен само за превишаването на средната скорост", добавя той.

"Превишението може да се превърне в парична санкция в размер на 900 лева и два месеца лишаване от право да се управлява МПС", разяснява Ботева. В "Пътна полиция" вече се обработвали регистрираните до този момент нарушения, като се установяват собствениците на автомобилите и се селектират онези, които ще получат електронен фиш с глоба и тези, които трябва да получат акт, защото книжките им ще бъдат отнети.

Само преди дни Институтът за пътна безопасност (ИПБ) обяви, че независимо от всички хвалби на властта колко много нарушители на средната скорост били засечени, до момента няма връчен нито един електронен фиш и на практика няма наказан нито един човек.

"Въпреки многократните медийни съобщения за хиляди нарушения на средната скорост, към момента няма връчен нито един електронен фиш на нарушители. Близо 20 дни след влизането в сила на промените в Закона за движение по пътищата (ЗДП), няма данни да е санкциониран водач на моторно превозно средство за нарушена средна скорост", пишат в становище до медиите от ИПБ.