Институтът за пътна безопасност (ИПБ) изпрати отворено писмо до министъра на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов с пореден сигнал за корупционни практики в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИААА).

Става въпрос за изнудване на шофьорите на британския изпълнител Роби Уилямс, който снощи изнесе концерт на стадион "Васил Левски" в столицата. Подкуп от 800 евро са взели двама служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" от шофьорите, каращи техниката за концерта. Те са спрели камионите на входа на София, близо до "Църна маца".

До разкриването на случая се стигна след сигнал на Институтът за пътна безопасност (ИПБ) до министъра на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.

"Уважаеми г-н министър,

Институтът за пътна безопасност неведнъж е сигнализирал за корупционни практики в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА). Въпреки множеството ни становища, реакция от страна на Министерството на транспорта все още липсва.

Последният случай от преди няколко дена е особено тревожен – служители на ИААА са спрели два камиона с английска регистрация, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс, и са се опитали да изнудят шофьорите за подкуп. След сигнал до МВР и британското посолство същите служители са били задържани.

Въпреки сериозността на случая и риска от международен скандал, министерството мълчи.

Г-н Караджов, Вие обикновено сте активен в публичното пространство – защо мълчите сега?

Тишината, тъмнината и липсата на прозрачност в управлението на пътната безопасност са сред причините усилията на правителството да не дават реални резултати. Очакваме от Вас ясна позиция и конкретни действия", подчертават от Института за пътна безопасност.

По късно днес от Автомобилна администрация съобщиха, че са оказали пълно съдействие на органите на МВР за установяване и задържане на корумпираните служители от областната инспекция в София. Според министъра на транспорта Гроздан Караджов двамата инспектори са дългогодишни служители – работят в системата на ИААА от 2012 г. Срещу тях незабавно беше образувано дисциплинарно производство и вече са уволнени.