С пъстро дефиле и много настроение се проведе четвъртото издание на фестивала „Ереван в Бургас“. Той се организира от народно читалище „Ереван 2022“ в партньорство с Община Бургас.

В тазгодишното издание на фестивала се включиха и групи от Варна, Русе и Шумен.

Шествието започна от арменската църква в центъра на града и продължи до паметника на признателните арменци към българския народ.

Там присъстващите поднесоха цветя и венци, като на събитието присъства и зам.-кметът по култура и вероизповедания Диана Саватева.

Празникът продължи на откритата сцена „Охлюва“ където самодейни състави представиха автентична и съвременна музика, песни и танци.

Друг акцент на фестивала бе превърналият се в очаквана традиция благотворителен кулинарен базар с традиционни арменски специалитети. Със средствата от него се подпомагат НЧ Ереван 2022 и танцовите и певчески състави „Нур“.

Събитието се реализира с финансовата подкрепа на Община Бургас и подкрепя кандидатурата на Бургас за европейска столица на културата през 2032 година.

