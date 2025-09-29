На 29 септември православната църква почита паметта на Преподобния Кириак Отшелник и на Преподобния Теофан Милостиви.

Свети Теофан Милостиви е роден в Палестина. Той произхожда от богато семейство. Въпреки своето богатство, Свети Теофан бил изключително добър човек, затова го наричали Милостиви.



Никога не отказвал да даде подслон на някой закъснял пътник. Да даде храна и пари на бедните.

Въпреки добротата, Господ решил да изпита своя верен раб Свети Теофан. Затова в последните години от своя живот Свети Теофан се разболял тежко и се разорил.

Въпреки несгодите светият мъж ги понасял с истинско християнско смирение. Господ прибрал душата на Свети Теофан Милостиви.



Четири дни след неговата кончина, светецът се явил в съня на един човек. Помолил го да постави надгробна плоча. Човекът изпълнил заръката.

От гроба започнало да се разнася благоухание, което излизало от тялото на праведника. Много болни хора оздравявали, след като ходели да се поклонят на гроба на светеца.

Четец в църквата от малък

Преподобни Кириак Отшелник се родил в Коринт през 301 г. Баща му бил свещеник, а местният епископ Петър – негов сродник. Още от ранни години епископът го поставил за четец в съборната църква.

Жаден за духовен живот, на 18-годишна възраст Кириак постъпил в манастир. След това отишъл при преподобни Евтимий Велики в палестинската пустиня. В него прозорливият отшелник Евтимий видял бъдещ духовен великан. Обучил го в монашеските подвизи и го изпратил край реката Йордан при свети Герасим.



В тая обител той престоял девет години. След смъртта на преподобни Герасим Кириак се върнал отново в светата обител на преподобни Евтимий, където прекарал десет години в безмълвие. Подир това сменял местата на подвижничеството си, като бягал от човешка слава.



Преподобният Кириак Отшелник бил велико светило и един от стълбовете на Православието. Проявил се като учител на монасите, лечител на болните, благ утешител на скърбящите. Починал в 408 г. в един от манастирите на Свети Харитон на 107 години.

Имен ден празнуват Теофан, Тео, Теофания, Фана, Фани и Фанко.