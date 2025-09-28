Над 28 хиляди нарушители са засечени в участъците за контрол на средната скорост само за първите 20 дни от заработването на системата.

Най-бързият автомобил, чийто шофьор ще бъде санкциониран, се е движил средно с 223 километра в час по магистрала "Тракия". А регистрираната най-висока моментна скорост е 266 км. ч.

Предстои първите нарушители да получат електронните си фишове през следващите седмици.

Вече трета седмица 38 участъка от автомагистралите и първокласните пътища се контролират за спазването на средна скорост на движение. Данните сочат, че нарушителите рязко намаляват.

"Средната линия беше около 2000 нарушения за ден. А сега виждаме, че вече средната линия намалява почти 4 пъти на около 500 нарушения, което като цяло е един хубав знак за това, че българският водач си дава сметка, че този контрол не е само контрол направен заради някого, а той е преди всичко заради хората на пътя", каза за БНТ проф. Олег Асенов, директор на Националното толуправление.

Най-показателни са данните за нарушенията, които са регистрирани при пътуванията в съботно-неделните дни, когато движението през септември бележи връхните си натоварвания.

"Пет пъти намаление по отношение на установените нарушения първата събота и последната, а по отношение на неделните дни, намалението е със 7 пъти", заяви Мария Ботева, зам.-началник на отдел "Пътна полиция" - ГДНП.

Въпреки че не е най-натоварена като брой преминали автомобили, рекордьор по нарушители си остава Северната скоростна тангента край София. Отсечката е дълга малко над 10 километра и е между Чепинци и Илиянци.

"Тангентата не престава да бъде пистата на България. Аз вече така я наричам. Защото тя е първата въведена отсечка. Много хора знаят, че там има контрол на средната скорост, но въпреки това нарушителите там не намаляват.

Да нарушиш и да караш със скорости над 170 - 180 км. в час, при които ти си опасен и за себе си, и за останалите участници в движението, но просто очевидно адреналина на някои хора им идва в повече, посочи проф. Асенов.

Рекордьорът по скорост, обаче е бил нископрелитащ автомобил.

"Най-високата средна скорост е 223 километра в час по магистрала "Тракия" в района на Цалапица и този автомобил, ние експериментално вече въвеждаме и заснемане на моментна скорост, същият този автомобил на едната от контролните точки е заснет с над 265 км. в час. Този автомобил, той изминава 100 - 130 метра в секунда, дори и повече. Представете си, ако някой трябва да реагира", каза още шефът на Националното толупарвление.

На този етап шофьорът на нисколетящия автомобил ще бъде глобен само за превишаването на средната скорост.

Мария Ботева, зам.-началник на отдел "Пътна полиция" - ГДНП:

"Превишението може да се превърне в парична санкция в размер на 900 лева и два месеца лишаване от право да се управлява МПС", заяви Мария Ботева.

В "Пътна полиция" вече се обработват регистрираните до този момент нарушения, като се установяват собствениците на автомобилите и се селектират тези, които ще получат електронен фиш с глоба и тези, които трябва да получат акт, защото книжките им ще бъдат отнети.

"Трябва ли да се мери тази средна скорост?"

"Лично според мен да, би следвало да даде ефект и трябва все повече да се работи върху превенция и възможност да се намали всяка една злополука, всяко едно ПТП."

"Мисля, че има разлика наистина, има разлика, не видях някой да превишава ограничението."

В следващите седмици ще се увеличат и участъците, в които ще се контролира средната скорост.