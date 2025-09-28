Ограничават в движението на камионите над 12 тона да е от 14:00 до 19:00 часа в платното в посока София в участъка от Стара Загора до София на АМ „Тракия“ - от 208-и км до км 0, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Забраната не се отнася за пътни превозни средства, които извършват обществен превоз на пътници, моторни превозни средства, които извършват превоз на опасни товари (ADR) за зареждане на бензиностанции в забранения за движение участък и пътна помощ със специализирана техника за репатриране на всички видове ППС.

Автобуси, които са в категорията на моторни превозни средства над 12 тона няма да бъдат ограничавани и ще преминават по магистралата. На автомагистрала „Хемус“ в участъка между село Яна и входа на София - от км 0 до 8-и км, в който от 15 септември започна ремонт в платното към столицата, също се въвежда времена промяна в организацията на движение, с цел по-безопасно придвижване на гражданите.