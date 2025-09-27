Съществува реална опасност промените в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) да създадат такива условия, че само определени аптеки да имат желание да работят с НЗОК. Рискът да се намали драстично броят на аптеките, от които пациентите получават безплатни или частично платени лекарства, е реален, коментира пред “Труд news” председателят на Българския фармацевтичен съюз (БФС) Димитър Маринов. “Това е много притеснително и би влошило чувствително достъпа до лекарства”, категоричен бе той.

Шефът на фармацевтите обясни, че в момента има малко над 3220 аптеки в страната, като 2 500 от тях работят със Здравната каса. Маринов каза, че голямата тайна е кой реално стои зад спорните поправки в Закона за здравното осигуряване. “Внесени са от МС в Народното събрание. До края на идната седмица имаме срок да дадем становище към здравната комисия в парламента”, обясни председателят на съсловната организация. Попитан дали не става дума за лобистка поправка, той отговори: “Нямам представа кой лобира и за коя фирма или фирми лобира, но поправката изглежда като лобистка”.

Фармацевти припомниха, че преди 2010 г. здравната каса пишела едностранно договора и който искал отивал и го подписвал, а който не искал - не подписвал. “Тогава имаше малко аптеки, които работеха с касата. Това, което сега предлага Министерски съвет има потенциал да върне положението преди 2010 г.”, каза още Маринов. Той цитира новия чл. 17 А от ЗЗО, който казва, че ако НЗОК и фармацевтичният съюз не се разберат, продължава старият договор. В следващия параграф обаче пише, че в случай на нормативни промени, а такива се случват непрекъснато, Надзорният съвет на касата може да приеме промяна на условия и ред, предложени от управителя на касата. Т. е. касата пише какъвто поиска договор, смята шефът на фармацевтичния съюз. Той предупреди, че има възможност да се заложат такива условия, на които отговарят определени аптеки.







“Случващото се е опит да се монополизира услугата. Ако някой иска да ни върне години назад, така че да има малко договорни партньори, но те да са правилните и да се насочат всички пациенти към “правилните аптеки” - това е друго”, коментира председателят на съсловната организация. Той смята, че проблемът ще е най-сериозен в населените места, в които има по една аптека. “При новите условия, ако собственикът реши, че не иска да работи с НЗОК, тогава хората ще трябва да ходят в съседна община да си получават лекарствата. Ами, ако и там аптеките откажат да работят с касата?”, каза още Маринов. Той припомни, че преди 2010 г. в София инсулин можел да се вземе от пет-шест аптеки. В момента може да се вземе от всяка аптека.

Маринов разкри и още един проблем за фармацевтичното съсловие. “Лекарствени продукти има в страната, те са налични, но не стигат до всички аптеки. Създава се изкуствен дефицит, от който се възползва някой”, подчерта шефът на БФС.

Източник: Труд