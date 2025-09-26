Спасителна акция за коте, покатерено на висок орех, се проведе успешно в Казанлък благодарение на бързата реакция на граждани, сдружение за защита на животните и частна фирма. Случаят обаче повдигна въпроси за отзивчивостта на местните институции, които са отказали съдействие.



Ситуацията се развива в рамките на един ден. Рано сутринта Радосвета Георгиева забелязва малко коте, заседнало на дърво. „Надявах се да слезе самичко, обаче са го уплашили тука коли, хора и то се качило нагоре", разказва тя.

Поръчай храна в Русе

Наеми офис в София

Купи учебници онлайн

Онлайн вестници

Инвестирай в недвижими имоти

Новини България

Купи билети за влак

Слушане на радио

Регионални новини

Намери работа в Пловдив

Открийте още



Група ученички от Художествената гимназия първи опитват да намерят помощ по официалния ред. По съвет на г-жа Георгиева те се свързват последователно с общината, пожарната и спешния телефон 112. „Обадиха се на общината, отказаха им. Обадиха се на пожарната. Оттам им казаха, „Обадете се на 112, ако те ни разрешат, ще дойдем." Обадиха се на 112 и там им отказаха", обяснява хронологията Радосвета.



След неуспешните опити за комуникация с институциите, тя се свързва с Ивелина Недкова от местната организация за защита на животните "Animal hope".





ADVERTISING„Получих сигнал за коте на дърво... обясних, че трябва да звъннат на 112", казва Недкова. „Късния следобед, около 4:00 часа се обадиха отново и казаха, че многократно са подавали сигнали..., но към момента нито от пожарна, нито от общината са реагирали."



Пристигайки на място, Ивелина Недкова установява, че животното е на височина около 9-10 метра на орех – дърво с гладка кора, която затруднява слизането. Нейният последващ опит да подаде сигнал към 112 и общината също се оказва неуспешен. „Оттам казаха, че не могат да реагират и че нямат вишка", допълва тя.

Това налага търсенето на алтернативно решение. От "Animal hope" се свързват с частна фирма, разполагаща с вишка. Двама служители на фирмата се отзовават веднага и извършват спасителната операция напълно безвъзмездно.



„Много съм благодарна на момчетата с вишката, които повече от час и половина си отдадоха времето в полза на животинката", коментира Ивелина Недкова.

Благодарение на тяхната намеса акцията приключва успешно. „В крайна сметка котето е долу на земята. Стресирано е, скри се, смятам, че няма да има проблем", казва в заключение представителят на "Animal hope".



Случаят приключи благополучно, но показа как в критична ситуация бързата и адекватна реакция дойде не от специализираните служби, а от доброволческа организация и частния сектор, които поеха отговорност и решиха проблема.