С музика, песни, танци и рисунка на асфалт ще стартира на 1 октомври от 17.30 часа празничен концерт на открита сцена „Охлюва” по повод откриване на новата 2025-2026 учебна година за ЦПЛР- Бургас.

Най-големият център за деца и ученици в община Бургас приема в групите си за безплатно обучение. Можете да запишете вашето дете на занимания по рисуване, в школа по компютърно моделиране и програмиране – „Програмирам с въображение – Scratch за малки откриватели“, вокална формация и поп пеене, в група по лечебна физкултура, в групи по православно образование, краезнание, в школа по авио и ракетомоделизъм, в детски фолклорен танцов ансамбъл „Радост”, в народен хор „Трепетлика“ и детска фолклорна формация „Шарени гайтани”, гайдарски оркестър „Младост“, школи по английски език за II и V клас, забавна математика за деца.

Адресът на Центъра е: ул. „Райна Княгиня” № 11, в близост до ул. „Богориди”.

Заявления се подават по електронен път, изтеглено оттук: https://www.odk-burgas.com/bg/content/zayavlenie-za-zapisvane-v-shkola-po-interesi-i-deklaraciya-informirano-sglasie-za-uchebnata или на място, както и на самото събитие на 1 октомври от 17.30 часа.

Пожелаваме успех и много нови постижения на всички възпитаници на Центъра за подкрепа на личностното развитие в Бургас.