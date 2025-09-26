Подкрепа за кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата 2032 – около тази кауза се обединиха учени от различни държави. Това се случи по време на откриването на Петнадесетата международна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство“ – DiPP2025. Събитието се продължава до 28 септември в Културен център „Морско казино“, а негови организатори са Институтът по математика и информатика при Българска академия на науките, под патронажа на ЮНЕСКО и с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“ (КП-06-МНФ/2 от 06.06.2025) и Община Бургас.

Сред официалните лица, които дадоха успешен старт на конференцията, бяха зам.-кметът по oбразование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики Михаил Ненов, зам.-кметът по култура и вероизповедания Диана Саватева и ректорът на Бургаския свободен университет проф. д-р Милен Балтов.

Диана Саватева представи пред присъстващите учени, изследователи и експерти от цял свят кандидатурата за Европейска столица на културата 2032 и сподели, че подкрепата на специалистите по цифровизацията на културно и научно наследство е изключително ценна за морския град.

„Неслучайно Бургас отново е домакин на престижния форум и то под патронажа на ЮНЕСКО. Събития като това ни показват, че сме на прав път, когато търсим връзката между история, култура и съхранение на световно и национално материално и не-материално културно и научно наследство. Какво по-голямо признание за усилията на всички нашият град да продължи да се утвърждава като център за научен и културен обмен и поставя акцент върху ролята на дигиталните технологии за съхраняването на културната памет на човечеството“, сподели тя.

Михаил Ненов поздрави присъстващите от името на кмета на Община Бургас Димитър Николов и постави акцент върху възможностите на технологиите днес за опазване на културното наследство, както и отворен достъп до цифровизирани ресурси – част от националното и световно културно и научно наследство.

Лектори по покана на форума са д-р Giuliano Guffrida от Ватиканската апостолическа библиотека, проф. д-р Ioannis Pratikakis от Democritus University of Thrace и проф. д-р Marco Scarpa от University of Messina и др., които ще представят иновативни проекти и технологични разработки в областта на дигиталната палеография.

Съорганизатори са Регионален академичен център на БАН-Бургас; Регионален исторически музей – Бургас; Бургаски свободен университет; Регионалната библиотека „Пейо Яворов“ - гр. Бургас, Бургаски държавен университет „Проф. д-р А. Златаров“.