Община Бургас има разработен проект, с който цели да обогати възможностите за популяризиране на материалното и нематериалното културно наследство на местната рибарска общност. Проектът носи наименованието „Ченгене скеле – пътуване през историята на Бургаския залив“. За неговото изпълнение Община Бургас ще кандидатства за финансиране пред Национален фонд „Култура“. Предвидено е администрацията също да участва във финансирането на дейностите със собствени средства.
С реализирането на проекта Общинско предприятие „Туризъм“ ще създаде нов продукт, като обнови експозиционната къща „Евксински понт“. В нея посетителите ще имат възможност да се запознаят с нов виртуален гид под формата на филм. Предвижда се още в нея да бъдат експонирани макети, които да дават по-пълна представа за морското дело и живота на рибарите в Ченгене скеле.
Два от експонатите ще бъдат 3D принтирани за интерактивно изживяване – докосване от деца, незрящи посетители и туристи. Ще бъдат изработени плексигласови фигури с обем, които ще бъдат поставени на стените в експозиционния обект и интегрирани чрез виртуалния гид със светлинно насочване към тях по време на разказа.
Като част от създаването на културния продукт е заложено да се изработи и информационна книжка, в която ще бъдат събмрани ценни и уникални за региона рибни рецепти, истории от живота на местните рибари, информация за различните видове морски обитатели в региона, любопитни факти за тях.
Предложението Община Бургас да кандидатства за финансиране пред Национален фонд „Култура“ ще бъде гласувано на предстоящото заседание на Общинския съвет.
