Обявен е жълт код за силен вятър за областите Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Днес в Източна България ще духа силен вятър от изток-североизток. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, максималните - между 18° и 23°. В София минималната температура ще бъде около 12°, максималната – около 18°.



По Черноморието ще има променлива, по южното крайбрежие по-често значителна област и на места там ще превали дъжд. Ще духа силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 19° и 22°. Температурата на морската вода е 22°-23°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.



В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, по най-високите части на Рила и Пирин - дъжд и сняг. Ще духа умерен и силен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра - около 7°.