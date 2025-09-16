Страната ни е на второ място сред страните в Европейския съюз след Румъния по дял на хората, които живеят в тежки материални и социални лишения - малко над 16,5%.

Това сочат данните на Евростат за 2024 година.

Средно за Съюза в това положение са 6,5 на сто.

Първенецът по този показател Румъния е с дял от над 17 процента от населението, изправено пред тежки материални и социални лишения. В челната тройка е също и Гърция – с 14 на сто.

На другия полюс е Словения с дял под 2 процента. Според методологията на европейската статистика тежките материални и социални лишения означават, че домакинствата и отделните им членове не могат да си позволи поне седем от общо 13 определени стоки, услуги и социални дейности, които се определят като съществени за качеството на живота.

Сред тях са способност за покриване на неочаквани разходи, възможност за поне едноседмична ваканция извън дома веднъж годишно, достъп до кола за лично ползване, интернет връзка, събиране поне веднъж месечно на храна и напитка с приятели, замяна на износените дрехи с нови и други.