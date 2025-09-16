На 16 септември имен ден отбелязват всички с името Людмила и Людмил. То е със славянски произход и се тълкува като „обичан от народа“ или „този, който обича хората“.

На тази дата православната църква почита паметта на светата мъченица Людмила, княгиня Чешка.

Св. Людмила била съпруга на княз Борживой. Двамата приели християнството чрез кръщение от Св. Методий и започнали да изграждат църкви, за да укрепят вярата сред народа си. След ранната кончина на княз Борживой, Людмила останала вдовица и посветила живота си на благочестие и грижа за Църквата.

По време на управлението на сина ѝ Вратислав, тя продължила да бъде опора за вярата. Вратислав бил женен за Драгомира, а техният син Вячеслав по-късно заел престола. След смъртта на Вратислав, младият княз станал владетел, но неопитността му позволила на майка му Драгомира да се опита да възроди езическите обичаи. Св. Людмила се противопоставила на това, което предизвикало враждата на Драгомира.

Според преданието, първият опит за покушение срещу Людмила се провалил, затова тя се оттеглила в крепостта Течин. Там обаче пратени убийци я намерили и отнели живота ѝ, докато тя се молела.

Мощите на светата мъченица по-късно били пренесени в пражката църква „Св. Георги“, където и до днес са почитани и свързвани с чудотворни изцеления.