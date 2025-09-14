63-годишен пациент от Ямбол е транспортиран с медицински хеликоптер до столичната болница "Софиямед". Това е първият случай на използване на въздушна линейка в Ямболска област.

Медицинският хеликоптер е кацнал в 13:30 часа на градския стадион след координация между Министерството на здравеопазването и Центъра за спешна медицинска помощ в Ямбол.

Пациентът, който е постъпил по-рано днес в спешния център в Ямбол, е бил с ампутирана лява ръка.

По неофициална информация той се е наранил при работа с ъглошлайф в домашни условия, първоначално е стабилизиран, а по- късно екипът на болницата е предприел действия за неговото транспортиране до болнично заведение в София.

В съобщение до медиите, разпространено от МБАЛ "Св. Пантелеймон" в Ямбол се казва, че ситуацията показа колко ценна и необходима е системата за въздушна спешна помощ и благодарят за бързата реакция на институциите.