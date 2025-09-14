Морските спасители на ивицата оредяват от 16 септември. На Северния плаж ще работят само два поста - номер 3 и 6, с работно време от 9 сутрин до 18. 30 следобед. На пост ще са по двама морски стражи. Вече са малко и плажуващите по ивицата. Обикновено местните идват по обед, през уикенда, когато слънцето е най - силно, за да се къпят, но в последните няколко дни морето се бунтува и има „мелтем“.

Заради подводните течения, морето носи на брега и много водорасли, мътно е, и видимостта е малка. Само за седмица, то е изхвърлило и мъртви делфини - четири на брой.

"Днес, неделя, морето е много бурно, има "мелтем" с вълнение 4 - 5 бала", обясни пред Труд news, старши спасителят Петър Русев. Силен вятър и високи вълни са причината, идващите на брега само да релаксират, без да влизат в морето.

Заради „мелтема“, през уикенда, водолазите, които почистваха морското дъно в района на Мостика, се гмурнаха само за 30 минути, разказаха спасителите. Въпреки краткото време, те са извадили от морето стъклени бутилки, тротинетка, касов апарат и дори част от корабна котва.

„Морето беше ужасно. Водолазите се гмурнаха въпреки това. Извадиха и много пластмасови детски играчки, дрехи от плат и месина. Често, когато рибари хвърлят въдици от Мостика, месината им се къса. Дрехите пък са сигурно на плажуващи, вятър ги е отнесъл в морето. Създават опасност, защото ако човек плува, могат да се заплетат в краката му“, коментираха бургазлии, очевидци на зрелищното гмуркане.

Заради лошото време, в морето с лодките си не могат да влизат и рибарите. Те чакат да утихне и да пробват късмета си за най - чакания риболов - този на паламуда. Отсега вървят залози дали есента ще е „паламудена“ или няма да има слука. Засега никой не е хващал "циганка" /малкият паламуд/. Морските вълци обясняват, че преди няколко дни се пуснал непотвърден слух- че техен колега хванал няколко риби.

"Ние, рибарите, си имаме една приказка : „Рибата като дойде „бие камбана“. Така, че още няма нищо. Появи ли се "циганката", ще се разчуе непременно и бързо", коментира кметът на рибарското селище Ченгене скеле Димитър Янчев - Брадата.