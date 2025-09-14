Топло време ни очаква в последния ден от ваканцията на учениците - до 31 градуса. Следобед обаче, ако живеете в западната част на страната си носете чадър.

През деня ще е предимно слънчево, сутринта с ниска облачност над източните райони. След обяд от запад облачността ще се увеличава и до вечерта в Западна България ще завали дъжд. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток, сочи прогнозата на НИМХ.

Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, за София - около 27°.

В планините ще е предимно слънчево, но от обяд от запад облачността ще се увеличава и до вечерта в масивите от Западна България ще завали дъжд. В ниските планински части ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток, а по най-високите - до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 23°, на 2000 метра - около 14°.

По Черноморието преди обяд ще има значителна ниска облачност, която до обяд ще намалее и ще се установява слънчево време. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 23° и 26°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Студен атмосферен фронт на 15 септември

През нощта срещу понеделник, както и през деня през страната ще премине студен атмосферен фронт. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи, в отделни райони интензивни и значителни по количество. Вятърът временно ще се ориентира от северозапад и ще се усили, температурите ще се понижат и дневните в по-голямата част от страната ще бъдат между 23° и 28°, в северозападните райони около 20°.

До вечерта валежите навсякъде ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее и във вторник ще е предимно слънчево.