Хиляди вярващи се събират в Кръстова гора в навечерието на Въздвижението на Светия кръст. По традиция миряните не само ще останат край манастира „Света троица” през цялата вечер, но и ще пренощуват под открито небе – в символ на надежда и с молитва за чудо и изцерение.

Тази вечер в храма се отслужва вечерня, а утринната литургия ще започне в 22:30 часа. Тогава за поклонение ще бъде изнесена частица от Светия кръст.

В неделя, когато е и самият Кръстовден, празнична литургия ще отслужи пловдивският митрополит Николай. По традиция литургията ще бъде последвана от водосвет за здраве