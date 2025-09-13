Тревожни данни дава “Уницеф” - България е сред страните с най-високи нива на затлъстяване сред децата в Европа. Почти всяко трето дете има наднормено тегло, а с годините делът им става все по-голям, показва изследването.

Сред основните причини за затлъстяване са консумацията на преработени храни с високо съдържание на захар и нездравословни мазнини, както и широката им реклама. Фактор е и намалената физическа активност при децата.

Специалистите съветват: ако въпреки мерките у дома, детето продължи да наддава, родителите да се консултират с лекар. “Ако родителите имат наднормено тегло или затлъстяване, подозираме неправилен модел на хранене у дома. Тогава насочваме работата към цялото семейството. Но ако двама родители с нормално тегло, доведат дете, което е напълняло - тогава се насочваме към храната, което то консумира извън дома“, обяснява пред bTV детският ендокринолог д-р Здравка Тодорова.

Лекарите предупреждават, че ако не се вземат мерки, наднорменото тегло може да доведе и до инсулинова резистентност, високо кръвно налягане, хормонални или менструални смущения при момичетата. От министерството на образованието казват, че сега заложените часове по здравно образование не са достатъчни, но планират да ги увеличат.

От тази учебна година - в сила трябва да влязат и по-строгите изисквания за храните, които се предлагат в училищните столове и лавки.