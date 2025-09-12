

Труден летен противопожарен сезон отчитат бургаските огнеборци навръх професионалния си празник. Освен тежките огнени стихии в Карнобат, Средец и Сунгурларе това лято, огнеборците са се справяли и с по 30 други произшествия на ден.



Равносметката от натоварената и изпълнена с предизвикателства работа направи пред местна власт, кметове и обществеността началникът на пожарната в Бургас старши комисар Николай Николаев. Благодарности за бързата организация по време на големите пожари в региона изказаха областният управител и бургаският градоначалник. На официална церемония, посветена на професионалния празник, за своя професионализъм бяха отличени десетки огнеборци.



Грамоти получиха и много деца, участвали в конкурси. Сред присъстващите бяха областният управител Владимир Крумов, кметовете на Бургас и Малко Търново Димитър Николов и Илиян Янчев, началникът на отдел "Охранителна полиция и КАТ" комисар Марин Димитров, депутатът Галя Василева, началникът на РУО Валентина Камалиева, председателят на ОбС-Бургас Михаил Хаджиянев. Всички те сведоха глави и поднесоха цветя пред паметника на загиналите пожарникари.