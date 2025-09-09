54-годишен мъж загина на място при катастрофа между мотор и лека кола в Царево. Инцидентът е станал на 06.09.т.г. около 15.50 ч. на улица «Нестинарка» в посока царевския квартал «Василико». Мотоциклет «Максон», с чешка регистрация, управляван от 54-годишен чешки гражданин, в условията на десен завой навлиза в лентата за насрещно движение, като се блъска челно в правомерно движещия се там «Мерцедес CLS 350», със софийска регистрация, управляван от 41-годишен софиянец. Вследствие на инцидента чешкият гражданин загинал на място.. Водачът на автомобила е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като и двете проби са били отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.