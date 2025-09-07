Изчезналият в Слънчев бряг 42-годишен румънски гражданин Стелиан Мику е открит в добро здравословно състояние на пътя Приморско – Бургас. Чужденецът е намерен в резултат на активните полицейски оперативно-издирвателни мероприятия. Той бил застанал в отбивката за "Перла", облечен с дрехите от деня на изчезването - черна тениска и черни къси панталони, като на екипа патрулни полицаи направило впечатление, че бил спокоен, подпрян на мантинелата, държейки син балон, без да прави опит да спира минаващите превозни средства. Мику, който е със специални потребности, е отведен в крайморското районно управление, като предстои да бъде предаден на близките си. Към момента не е дал обяснения къде е бил за времето от изчезването си и как се е озовал на територията, обслужвана от РУ Приморско. За откриването на Стелиан Мику бяха предприети мащабни действия от служители на Районно управление - Несебър и сектор "Издирване" към отдел "Криминална полиция" при ОДМВР Бургас, като освен до полицейските служители, информация за предприетото издирване бе разпространена, чрез медиите и до обществеността.