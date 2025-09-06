Кметът Димитър Николов отправи поздрав към гражданите на община Бургас по повод Деня на Съединението.

„Уважаеми съграждани,

Днес отбелязваме годишнината от едно величаво събитие в новата българска история, каквото е Съединението на Княжество България и Източна Румелия.

На 6 септември 1885 година нашите предци извършват едно героично дело, с което недвусмислено показват, че българският народ няма да се примири с несправедливостите, наложени от решенията на Берлинския конгрес.

Това е една от светлите страници в история ни, написана с достойни дела от нашите сънародници, които бяха готови да жертват всичко в името на свободата и независимостта на нашия народ.

Съединението е било и винаги ще бъде пример за родолюбие и предизвикателство, което е стояло пред всяко едно поколение.

Ключовата дума, която определя как да следваме завета на дейците от 1885 година е ЕДИНСТВО. То ни е необходимо в отношението ни един към друг и във всекидневните дела, за да завещаем на нашите деца по-добро бъдеще.

Честит Ден на Съединението, бургазлии!“