Честваме паметта на светите мъченици Ромил и Евдоксий. Те живели в различни времена. Ромил бил началник на гвардията при император Траян. В началото на втори век владетелят тръгнал с войска на изток да усмирява някои непокорни племена. Донесено му било обаче, че във войската му имало много хиляди християни.

Разгневен, императорът заповядал да ги лишат от военно звание и да ги изпратят на заточение в арменския град Мелитин (сега Малатия в Източна Турция). Но при императора се явил Ромил, който изтъкнал, че със заточаването на толкова много войници ще се намали значително силата на войската. При това открито и безстрашно му заявил, че и сам той е християнин.

Безмилостният император веднага заповядал да подложат Ромил на мъчения, докато не се откаже от вярата си. Но изтезанията не сломили доблестния християнин и воин. Тогава Траян наредил да го обезглавят. А всички войници християни били изпратени на заточение. Там хиляди от тях били разпънати на кръст. Останалите умрели от мъченията. Макар и безименни, тяхната памет оттогава се тачи в Църквата.

Свети Евдоксий бил висш офицер при император Диоклетиан. Като убеден християнин той не криел християнската си вяра, но за да запази семейството си от поредното гонение, се оттеглил в едно село в Мала Азия и там бил за пример на всички с добротата и жертвоготовността си.

А когато управителят на града узнал, че Евдоксий, необезпокояван, изповядва вярата в Христос сред местните, изпратил да го заловят, за да не дава пример на другите. Предложили му да се откаже от вярата си, за да запази живота си. Евдоксий решително отказал и отново смело заявил, че вярва във Възкръсналия на мъртвите Иисус Христос. Имало и хиляди други изповедници във войската. Затова било решено да накажат само военачалниците. Сред тях бил и доброславният Евдоксий, както се превежда името му. Това станало в 311 г.