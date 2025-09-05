През 2025 г. се навършват 140 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия. По този повод Община Бургас организира празнична програма, с която ще отдадем почит на историческите личности и събития, допринесли за националното обединение.

Честванията в празничния ден ще започнат от 10:30 часа на площад „Атанас Сиреков“ с ритуал по издигане на националния флаг на Република България и флаговете на Европейския съюз и на Община Бургас.

В 11:00 часа пред Паметника на 24-ти Черноморски пехотен полк, пред Военен клуб-Бургас, ще бъде отслужена заупокойна молитва в памет на всички герои, дали живота си в борбата за Съединението на Княжество България с Източна Румелия. Ще бъдат положени венци и цветя в знак на признателност.

От 11:30 часа на пл. „Атанас Сиреков“, Професионален фолклорен ансамбъл „Странджа“, с ръководител Марио Егов, ще поздрави жителите и гостите на Бургас с празничен концерт.