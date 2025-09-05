България загуби от Испания с 0:3 в мач от първия кръг на квалификациите за световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико през 2026 година. "Ла Фурия Роха" стигна до успеха с голове през първата част. Европейският шампион откри резултата на Националния стадион „Васил Левски“ в София още в 5-ата минута.

Двубоят се състоя прд 40 000 зрители и бе първи за двата тима от квалификациите за Мондиал 2026. Илиан Илиев не можа да разчита на капитана Кирил Десподов, който е контузен. Дебют направи Емил Ценов, който влезе на терена като титуляр.



Снимка: БГНЕС