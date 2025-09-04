Топ кип от квалифицирани и известни инструктори ще представят и ще водят тренировка по най-популярните аеробни спортове на спортен фест, който предстои в Бургас. Той ще се проведе на 12-и септември в Спортен център „Аякс“. Ще има специална спортно-забавна програма, изненади, награди, които ще дадат енергия и много настроение на всеки дошъл в рамките на 2 часа. Така включителите се в тренировката ще имат възможността да се докосне до най- атрактивни аеробни спортове, предлагани в града.

За дамите, които “не искат” или нямат възможност да присъстват сами, а ще бъдат дс децата си,

имат БОНУС по време на “МАРАТОНА” и това е специална тренировка за маките

“АЯКС КИДС”, която е с оторизирани инструктори, подходяща за момиченца и момченца от 4-ри години и нагоре. Тя включва спортни игри, състезания, танци, забавление и разбира се - нови приятелства!

Мястото на спортния фест е: Спортен център "Аякс" на бул. Демокрация 162 /на гърба на Строителен техникум/. Продължителността е 2 часа, като началото е 18 часа.

Записванията са минимум 20 минути по-рано. Може да бъдат направени на тел.:

0879 161916

Или на място в Спортен Център “АЯКС”

Талон за участие: 25 лв.

Промо цена за “АЯКС КИДС” - 5 лв