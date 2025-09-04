Несебър, един по-малко известен морски скъпоценен камък в България, пълен с бели пясъчни плажове, стар град, включен в списъка на ЮНЕСКО и достъпна храна и напитки, така гласи анотацията за българския черноморки курорт в статия на вестник "Дейли имейл“, който, в сътрудничество с easyJet, го поставя начело в своята класация за най-достъпни плажни дестинации.

Всяка дестинация е класирана въз основа на няколко ключови фактора за цената, включително бира, сладолед, семейно хранене и местно настаняване - всички с директни полети от летища в Обединеното кралство. Всички места в индекса за евтини плажове предлагат слънчево време, синьо небе, тихи плажове и изобилие от свободни места в най-добрите ресторанти през целия сезон.

Изрично се уточнява, че става дума за периода от средата на септември до края на октомври или тази част от сезона, която набира популярност благодарение на по-меките температури и по-малкото тълпи.

Начело на списъка като най-достъпна дестинация за почивка е Несебър. Разположен на малък полуостров на брега на Черно море, Несебър предлага на посетителите си уникална смесица от култура, история и класическа плажна атмосфера - печелейки си прякора „Перлата на Черно море“. Градът, известен с калдъръмените си улички, ресторантите с морски дарове и живописната брегова линия, се открои в класацията благодарение на бирата за 2 паунда (малко повече от 4 лева), евтините хотели, щедрите оферти за самолетни билети и достъпните цени за стоки от първа необходимост, пише "Дейли мейл“. Подгласници на Несебър са Будва в Черна гора и Алмерия в Испания.