Четвъртото издание на ,,Ереван в Бургас" ще се проведе на 28 септември (неделя).

Фестивалът обединява творчеството на деца и юноши в танцовото и певческото изкуство от цяла България.

И тази година всички участници ще се включат в дефиле, което ще започне в 10:00 часа от Арменската църква. Маршрутът е през Часовника – улица ,,Богориди“ – Паметника на признателните арменци в Приморски парк.

Концертната програма започва от 11:00 часа на Открита сцена ,,Охлюва“. Програмата ще включва автентична и съвременна музика, песни и танци, представени от самодейни и читалищни състави от Бургас, София, Русе, Варна и Шумен.

По традиция по време на фестивала ще има разположен и благотворителен кулинарен базар, където гостите ще могат да опитат автентична арменска кухня.

Събитието се реализира с финансовата подкрепа на Община Бургас и подкрепя кандидатурата на Бургас за европейска столица на културата през 2032 година.