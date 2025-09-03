Движението по пътя Варна-Бургас - в района на село Рудник, е силно затруднено заради инцидент с румънски автобус, съобщиха от полицията.

Колата се е самозапалила, като най-вероятно огънят е тръгнал някъде в задната ѝ част.

Сигналът за инцидента е подаден в 15:45 часа. В автобуса са пътували 45 души - туристи от Румъния. Шофьорът също е гражданин на тази държава.

При инцидента няма пострадали хора. Движението по пътя е било временно преустановено напълно, в момента е пусната едната лента, която е в посока Варна.