Министерският съвет одобри новия размер на линията на бедност, който вече е 764 лв. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

Това е със 126 лева повече, отколкото беше линията на бедност досега, или увеличението е с 19,7%.

"Смятам, че е доста сериозен скок", коментира социалният министър.

"Винаги тези средства са недостатъчни. Пределно наясно съм, че ако могат да бъдат повече, би било по-добре, но това е формулата. Това е най-реалистичното. Благодаря на министър-председателя и колегите министри за това, че се съобразиха с тази формула. От шест национални социални партньори, пет я потвърдиха. Единствено имаше разминавания с КНСБ. Става въпрос за 18 лв., те искаха да бъдат повече, но да бъде по друга методика. Методиката, приета в момента, е тази, одобрена през 2021 г. от Министерския съвет и е съобразена с европейските изисквания", аргументира се Гуцанов.

Линията на бедност е важен социално-икономически показател, който измерва средния месечен доход на лице от домакинство, необходим за покриване на минимални нужди и поддържане на достоен стандарт на живот. Този показател се изчислява от Националния статистически институт и се използва за определяне на броя на хората, живеещи в бедност, както и за проследяване на състоянието на бедността в страната.