Мъж умишлено се вряза с колата си в тълпа пред бар в Северна Франция в ранните часове на деня, убивайки един човек и ранявайки петима други, двама от които са в критично състояние, съобщиха френски прокурори пред Франс прес.

Инцидентът е станал в град Еврьо в северния френски регион Нормандия около 04.00 часа сутринта местно време в събота.

Според прокурорите е започнато разследване за убийство и опит за убийство, като те изключват всякакви "терористични" или расистки мотиви.

"За съжаление, броят на жертвите е много висок", каза главният прокурор на Еврьо Реми Кутен, добавяйки, че един мъж е загинал на място, а други петима са ранени, като двама от тях са в критично състояние.

"Един човек е отишъл да вземе превозно си средство и умишлено е влязъл на заден ход с висока скорост в тълпата пред заведението", посочи Кутен, допълвайки, че инцидентът е "ескалирал и е завършил с ужасна трагедия".

Двама мъже, включително шофьорът на колата, и една жена са задържани, каза прокурорът, добавяйки, че са възможни още арести.