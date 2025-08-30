19-годишен младеж загина на място при тежката катастрофа снощи на пътя край Айтос. Припомняме, че инцидентът стана в 20.37 ч. на 29.08.т.г. на пътя Айтос - Бургас, до бензиностанция "Дега" край с. Съдиево. Лек авомобил "Ауди А 6", със софийска регистрация, управляван от 19-годишен бургазлия, движещ се в посока Айтос, застига и блъска отзад попътно движещия се и намалящо скоростта си "Ауди А 3", с бургаска регистрация, управляван от 23-годишен мъж от с. Дъбник. В резултат на сблъсъка двата автомобила се завъртат на пътното платно и остават там. По същия път, но от Айтос към Бургас, се движела "Шкода Октавия", с бургаска регистрация, управляван от 61-годишен чешки гражданин, постоянно пребиваващ в страната. Той е изпреварван от "Опел Корса", с бургаска регистрация, управляван от 20-годишен мъж от Люляково. Двата автомобила се блъснали странично в "Ауди А 6", със софийска регистрация. От сблъсъка на място загинал 19-годишният водач на "Ауди А 6", а е пострадал 20- годишният водач на " Опел"-а, който с контузия на гръдния кош, без опасност за живота, е настанен за лечение в болница "Сърце и мозък". Пробите на водачите за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.